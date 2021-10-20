Украина впервые решила отказаться от госрегулирования цен на газ

Нынешняя зима на Украине окажется первой, когда в стране не будет действовать государственное регулирование цен на газ для населения. Решение об отказе анонсировал глава правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает УНИАН.

Он отметил, что несколько лет назад на Украине запустился свободный рынок цен на газ для промышленности, а в 2020 году заработал рынок газа для населения. Также Витренко добавил, что цены на газ еще год назад были «где-то в десять раз меньше»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что пока не стоит беспокоиться насчет газа: запасов в стране достаточно. По его словам, без вмешательства властей цена на газ для простых граждан составляла бы не 8 гривен за один кубометр, а как минимум 50 гривен.

В октябре стало известно, что суточные объемы прокачки газа через Украину упали вдвое. Как отметил Юрий Витренко, в 2020 году «Газпром» для транзита газа бронировал мощности объемом 65 миллиардов кубометров, а в 2021-м этот показатель упал до 40 миллиардов.