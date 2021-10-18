«Газпром» отказался поставлять больше газа через Украину

«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину

Аукцион на дополнительные поставки российского газа по украинской газотранспортной системе в Европу не состоялся. «Газпром» отказался увеличивать прокачку газа в этом направлении, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP, на которые ссылается РИА Новости.

Украина предлагала забронировать на ноябрь «твердые» поставки 9,8 миллиона кубометров в сутки. Однако российская компания предпочла сохранить объем, рассчитываемый из параметра 40 миллиардов кубометров в год, что прописан в контракте.

С начала года «Газпром» регулярно приобретал дополнительные гарантированные мощности, однако отказывался от покупки негарантированных. В сентябре компания не стала покупать даже гарантированные, что спровоцировало резкий рост цен на спотовых площадках.

Такая политика привела к обвинениям в адрес российской компании. Европейские и украинские политики, а также ряд экспертов полагают, что Газпром искусственно создает дефицит газа на рынке, чтобы ускорить ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».

