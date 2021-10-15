Новак сравнил требование ЕС по газу с поставками «на деревню дедушке»

Новак заявил об отсутствии связи между «Северным потоком-2» и газовым кризисом в Европе

Строительство «Северного потока-2» никак не может быть причиной газового кризиса в Евросоюзе из-за того, что новый газопровод связан с расширением инфраструктуры, а не с контрактами. Об этом в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, предположения, что «Газпром» мог бы поставлять больше газа, не выдерживают критики. «Кому поставить, на деревню дедушке, что ли? Должны быть соответствующие заявки и соответствующие контракты», — пояснил он.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать статьи в западных СМИ, где Россию называют возможным виновником беспрецедентного роста цен на топливо. Такой же позиции придерживается группа из 40 евродепутатов, потребовавших провести антимонопольное расследование против «Газпрома».

Новак напомнил, что Россия выступает за подписание долгосрочных контрактов, в то время как руководство ЕС в последнее время шло по пути развития спотового рынка. Однако в настоящее время свободный газ уходит в другие регионы мира, в первую очередь на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вице-премьер объяснил, что снижение поставок в страны ЕС в сентябре по сравнению с многолетними уровнями, совпавшее по времени с резким ростом цен, связано с другими причинами. В первую очередь с увеличением внутреннего потребления из-за раннего начала отопительного сезона, а также с желанием заполнить собственные хранилища и таким образом обеспечить энергобезопасность страны.

Накануне Новак указал, что европейцы в первую очередь должны винить свою несбалансированную политику при создании энергетического баланса, которая выглядит, как действия на авось. По его мнению, надежды на «невидимую руку рынка» были наивными и не оправдались.

Спотовые цены на газ в Европе установили исторический рекорд 6 октября. В тот день тысяча кубометров торговалась на уровне 1969,2 тысячи долларов.