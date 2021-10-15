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В Германии прокомментировали причастность России к высоким ценам на газ в Европе

Глава Восточного комитета ФРГ Хармс опроверг причастность России к высоким ценам на газ
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Фото: Jens Büttner / ZB / Global Look Press

Руководитель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс оценил причастность России к росту цен на газ в Европе. Об этом он рассказал РБК.

По словам Хармса, заявления о том, что «Газпром» и Москва якобы спровоцировали высокие цены на газ в европейских странах, чтобы Еврокомиссия ускорила сертификацию газопровода «Северный поток-2», не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что есть глобальные тенденции, среди которых рост потребления энергоносителей. «Кроме того, была относительно холодная зима, которая опустошила газохранилища и в Европе, и в России», — добавил руководитель Восточного комитета германской экономики.

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст также заявил, что действия «Газпрома» не имеют отношения к высоким ценам на газ в европейских странах. В то же время он подчеркнул, что скорейший запуск «Северного потока-2» сможет стабилизировать цены на энергорынке. Помимо этого, он добавил, что правительство Германии официально отвергает заявления о том, что Россия не соблюдает контракты на поставки газа в Европу.

Поиск виновных

14 октября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель связал рост цен на газ с бездействием России и ее нежеланием ввести дополнительные поставки. По словам дипломата, Москва выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам газа, «но не поставляет дополнительный газ в европейскую систему, как могла бы, что способствует росту цен».

В то же время в России заявили, что Европа действует «на авось» при формировании запасов газа. По мнению вице-премьера России Александра Новака, европейцы пожинают плоды своей несбалансированной политики создания энергетического баланса. «Нужно иметь необходимые резервы для прохождения осенне-зимнего периода, должны быть сформированы запасы для учета самых низких температур, самых длинных периодов прохождения», — отметил Новак.

Причину нынешнего газового кризиса он связал с некачественным планированием европейцев. Замыкающая цена при отсутствии предложения формирует высокую цену, пояснил Новак. «Есть надежда только на невидимую рынку руку, которая будет обеспечивать поставки газа», — сказал вице-премьер. Он добавил, что страны ЕС пока не обращались с просьбой увеличить экспорт российского газа.

Что осталось

На фоне сообщений о газовом кризисе в Европе стало известно о том, что Европа распечатала свои подземные хранилища газа (ПХГ). По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 13 октября, европейские потребители вступили в период нетто-отбора: закачка газа в ПХГ ЕС впервые с апреля оказалась существенно ниже забранных за последние сутки объемов. При этом забор начался, когда хранилища были заполнены лишь на 78 процентов. Этот показатель стал худшим за последние пять лет.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон уверяет, что у Европы достаточно запасов газа на зиму. Она отметила, что нынешние объемы запасов являются «ограниченными, но достаточными для того, чтобы покрыть потребности европейцев». В то же время политик призвала Евросоюз (ЕС) к бдительности. «Если исключительно холодная зима совпадет с неожиданными перебоями в поставках, потребуются дополнительные объемы газа», — сообщила еврокомиссар.

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