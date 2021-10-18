Первую нитку «Северного потока-2» заполнили газом

Первая нитка газопровода «Северный поток-2» заполнена техническим газом, пусконаладочные работы на второй продолжаются, сообщает оператор Nord Stream 2 AG.

В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена в объеме приблизительно 177 миллионов кубометров, что обеспечивает уровень давления в газопроводе 103 бар, отметили в компании. Такого давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа, подчеркнули в Nord Stream.

Окончательное разрешение от Германии — последний шаг на пути к запуску газопровода «Северного потока-2». Об этом ранее сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат подчеркнул, что газопровод полностью готов к использованию. Однако процесс сертификации «Северного потока-2» может занять несколько месяцев.

Укладка первой нитки «Северного потока-2» завершилась в июне, второй — в сентябре. «Газпром» уже сообщил о планах начать поставки до конца 2021 года. Пробный технический запуск газопровода начался 4 октября.

С конца августа в Европе наблюдается энергетический кризис, связанный с повышенным спросом на газ, низким уровнем заполненности хранилищ и перебоями в поставках.