Новак рассказал о влиянии «Северного потока-2» на ситуацию на газовом рынке

Вице-премьер России Новак: «Северный поток-2» может помочь в ситуации на газовом рынке

Вице-премьер России Александр Новак рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» о том, как газопровод «Северный поток-2» повлияет на газовый рынок. Его слова приводит РИА Новости.

«Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного "Северного потока-2", — это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации (на газовом рынке — прим. «Ленты.ру») быстрее справиться», — заявил вице-премьер.

Ранее Новак сообщил, что «Северный поток-2» достроен. Он отметил, что сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. По его словам, сроки запуска газопровода будут зависеть от европейского регулятора, который проводит его сертификацию.

Посол России в Великобритании Андрей Келин отметил, что последний шаг к началу работы «Северного потока-2» — это разрешение от Германии. Он подчеркнул, что газопровод готов к использованию, осталось дождаться решения немецких властей.

Укладка первой нитки «Северного потока-2» завершилась в июне, второй — в сентябре. «Газпром» уже сообщил о намерении начать поставки до конца 2021 года. Пробный технический запуск газопровода начался 4 октября.