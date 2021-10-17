Назван последний шаг на пути к запуску «Северного потока-2»

Окончательное разрешение от Германии — последний шаг на пути к запуску газопровода «Северного потока-2». Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью «Русской службе Би-Би-Си».

Дипломат подчеркнул, что газопровод полностью готов к использованию, нужно лишь решение немецких властей.

Келин также назвал причину, по которой Россия не сможет нарастить поставки газа в Европу без получения разрешения для «Северного потока-2». По его словам, Россия уже нарастила поставки газа через Украину на 10 процентов сверх контрактных обязательств. «Как мы понимаем, большего мы сделать не можем, потому что оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно», — отметил Келин.

С конца августа в Европе наблюдается энергетический кризис, связанный с повышенным спросом на газ, низким уровнем заполненности хранилищ и перебоями в поставках. За это время мировые цены несколько раз устанавливали рекордные значения.

Ранее 14 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что «Северный поток-2» уже достроен. По словам политика, в настоящее время идет заполнение трубы необходимым количество газа. Новак отметил, что газопровод будет готов к запуску в ближайшие дни, однако срок его реального начала работы будет определяться европейским регулятором. Процесс сертификации «Северного потока-2» может занять несколько месяцев.