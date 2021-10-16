Новак предупредил о возможности повторения энергокризиса в Европе

Энергокризис, который произошел этой осенью в Европе, может повториться в будущем, если не наладить диалог. Об этой возможности предупредил вице-премьер России Александр Новак в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 1», его цитирует «Интерфакс».

«Мы готовы к диалогу, об этом тоже президент говорил, мы готовы сесть с нашими европейскими партнерами, коллегами, и здесь речь идет не только о текущем газовом сезоне, такая ситуация не исключена, что может повториться», — заявил Новак.

Он подчеркнул, что надо решать проблему нехватки примерно 25 миллиардов кубометров газа в Европе. Вице-премьер считает, что западные политики не хотят признавать своих ошибок и делают ставки на возобновляемые источники энергии.

Ранее в энергокризисе в Европе и США западные страны обвинили Россию. Американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, и призвал США ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2».