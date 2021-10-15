В МИД России рассказали об истерии Запада перед открытием «Северного потока-2»

Мария Захарова: чем меньше до ввода «Северного потока-2», тем сильнее истерия на Западе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об усиливающейся истерии Запада перед открытием «Северного потока-2», которая возникла из-за неумения честно конкурировать. Она выразила мнение в своем Telegram-канале.

«Кажется, математическому закону обратной пропорциональности подчиняется логика наших западных коллег, когда речь заходит о газовых делах. И уравнение это выглядит следующим образом: чем меньше времени остается до полного ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", тем выше градус медийной и политической истерии в отдельных регионах западного полушария», — указала она.

Захарова отметила, что не имеет в виду Украину и ее «влажные энергетические фантазии», где истерика, по ее словам, является перманентным состоянием. «Речь о тех, кто ранее имел способность к самостоятельной оценке вызовов и угроз хотя бы самим себе», — написала она. Представитель МИД также обратила внимание на критические высказывания по поводу завершения проекта от западных политиков и СМИ, в том числе на слова бывшего премьер-министра Польши Ежи Бузека. Ранее он заявил, что у Европы остался «последний шанс» остановить запуск газопровода.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Европа действует «на авось» при формировании запасов газа. По мнению российских властей, европейцы пожинают плоды своей несбалансированной политики создания энергетического баланса. Причину нынешнего газового кризиса он связал с некачественным планированием.

Российская сторона настаивает, что не собирается использовать «Северный поток-2» в геополитических играх. Опасения разных стран, в том числе Украины, необоснованны, отмечали в МИД.

