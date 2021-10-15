Лавров раскритиковал Германию за отказ платить компенсации всем блокадникам

Отказ немецкого правительства выплачивать компенсации всем пережившим блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны вне зависимости от их национальности является вопиющей несправедливостью. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Лавров раскритиковал решение Германии начать выплачивать пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда, а также еще двум другим группам, которые не получали выплат из ФРГ. Как объяснили российскому министру, Германия несет ответственность перед еврейскими гражданами за холокост.

«В качестве компенсации предложили отремонтировать больницу в Петербурге, спасибо им за это. Создали центр встреч ветеранов. Но это не отменяет вопиющей несправедливости. Холокост — это преступление, но то, что делали немцы-фашисты в Ленинграде — там не было различия между евреями и русскими, татарами, грузинами, армянами, кто бы там ни жил», — отметил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение ФРГ выплатить компенсации только евреям-блокадникам Ленинграда, обойдя других людей, переживших эти события.

«Мы призвали германских партнеров, которые осуществляли гуманитарные компенсационные выплаты, не делать различия между людьми, которые в равной степени переживали ужасы тех событий», — написала Захарова. Она заявила, что Берлин поступил безнравственно по отношению к ветеранам Второй мировой войны.