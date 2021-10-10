Захарова раскритиковала решение ФРГ выплатить компенсации евреям-блокадникам

В своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова снова раскритиковала решение ФРГ выплатить компенсации только евреям-блокадникам Ленинграда, обойдя других людей, переживших эти события. Дипломат обратилась к этой теме из-за одобрения действий немецких властей блогером-феминисткой Лизой Лазерсон в эфире радио «Эхо Москвы».

«Мы призвали германских партнеров, которые осуществляли гуманитарные компенсационные выплаты, не делать различия между людьми, которые в равной степени переживали ужасы тех событий», — написала Мария Захарова. Она заявила, что Берлин поступил безнравственно по отношению к ветеранам Второй мировой войны.

В сентябре на пресс-конференции Мария Захарова уже говорила, что «Германия не должна отделять одну национальность от другой». По ее мнению, особенный такт немецкие политики должны проявлять, когда речь заходит о ветеранах Великой Отечественной войны.

