Вслед за Минаевым в Clubhouse заблокировали феминистку Лазерсон

Вслед за главным редактором журнала Esquire Сергеем Минаевым в голосовой соцсети Clubhouse заблокировали автора Telegram-канала о феминизме Лизу Лазерсон — одну из его оппоненток. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 22 февраля.

«Ни Лазерсон, ни ее боевые подруги репорты на Минаева не кидали, жалобы отправили профем-слушатели. Ну и не только они, судя по павшей воительнице с патриархатом», — говорится в сообщении.

Накануне аккаунт Минаева в Clubhouse заблокировали после того, как 20 февраля он принял участие в дискуссии «Внимание, токсично: адекватный феминизм». По его словам, это произошло в результате коллективных жалоб.

Вместе с Минаевым были забанены аккаунты Михаила Барышникова и Павла Осовцова, которые также участвовали в дискуссии.

Ранее в Clubhouse из-за жалоб пользователей банили телеведущего Владимира Соловьева. Роскомнадзор потребовал от соцсети восстановить аккаунт журналиста.

Clubhouse — новая социальная сеть для голосового общения и онлайн-конференций. Зарегистрироваться в ней можно только по приглашению.