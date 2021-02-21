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Российский депутат заподозрил Clubhouse в контроле иностранными спецслужбами

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Автор: Rafael Henrique / Keystone Press Agency

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, депутат от партии ЛДПР Сергей Калашников заподозрил социальную сеть Clubhouse в контроле иностранными спецслужбами. Об этом он заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в настоящее время «все спецслужбы мира» отслеживают «кто с кем дружит» и используют эти данные для своих целей. «Нет такой сети, ну, может, кроме Telegram, которая стопроцентно не отслеживает связи», — пояснил депутат.

Калашников отметил, что сам не регистрировался в Clubhouse, но выразил уверенность в скорой потери популярности приложения. При этом он подчеркнул, что граждане России создают возможность следить за собой даже тем, что просто регистрируются в магазинах приложений.

«Спецслужбы различных стран, особенно в США, и так обладают безграничными возможностями слежки за нами, поскольку мы пользуемся американскими операционными системами iOS и Google Android», — уверен парламентарий.

Clubhouse — новая социальная сеть для голосового общения и онлайн-конференций. Зарегистрироваться в ней можно только по приглашению. Сервис в кратчайшие сроки обрел мировую популярность во многом благодаря вниманию к нему знаменитостей, в частности, основателя SpaceX Илона Маска.

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