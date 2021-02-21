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Главреда Esquire заблокировали в нашумевшей соцсети Clubhouse

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева заблокировали в нашумевшей соцсети Clubhouse. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram.

По словам Минаева, это произошло в результате коллективных жалоб. «Дискуссия с российскими феминистками в Clubhouse закончилась следующим образом: задав вопросы, высказавшись и выйдя из комнаты, сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети (я только что перешагнул порог в 90 тысяч подписчиков)», — написал он.

Позже главред Esquire сообщил РИА Новости, что уже связался с администрацией соцсети. Он также отметил, что в Роскомнадзор по поводу инцидента не обращался.

15 февраля российского телеведущего Владимира Соловьева также заблокировали в социальной сети. Позже Роскомнадзор направил владельцам Clubhouse письмо с требованием вернуть доступ к аккаунту Соловьева.

Clubhouse — новая социальная сеть для голосового общения и онлайн-конференций. Зарегистрироваться в ней можно только по приглашению. Сервис в кратчайшие сроки обрел мировую популярность во многом благодаря вниманию к нему знаменитостей, в частности основателя SpaceX Илона Маска. В середине февраля бизнесмен пригласил президента России Владимира Путина поговорить в приложении.

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