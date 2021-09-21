Захарова раскритиковала немцев за выплату компенсаций только блокадникам-евреям

Захарова: Германия должна платить компенсации всем блокадникам, а не только евреям

Германия не должна отделять одну национальность от другой, если речь идет о людях, переживших войну и блокаду. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат раскритиковала немецкую сторону за выплату компенсаций только блокадникам еврейской национальности. По ее словам, Москва на протяжении последних лет призывала Берлин не делать различия между гражданами, которые в равной степени переживали ужасы тех событий. Представитель МИД отметила, что национальность не должна быть определяющим фактором в этом вопросе.

«Мы подчеркивали, что Берлин в знак признания своей ответственности должен найти решение на основе принципов недискриминации, справедливости и морали, без попыток прикрываться псевдоюридическими отговорками», — заключила Захарова. Она подчеркнула, что Германия регулярно отвечала отказом на все призывы России. По словам дипломата, Москва оставила эту безнравственную позицию на совести стороны, принимающей решения.

Ранее Захарова объяснила критические заявления Государственного департамента по итогам выборов в Госдуму РФ «русофобским хором» Запада. Она напомнила, что критика ЕС и Вашингтона звучала еще до объявления окончательных результатов голосования.