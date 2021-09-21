Захарова назвала ошибочным решение ЕСПЧ по делу Литвиненко

Обвинительное решение ЕСПЧ об «ответственности» России за смерть Литвиненко является ошибочным. Об этом на брифинге заявила официальны представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, внесенное Европейским судом по правам человека постановление по жалобе вдовы Александра Литвиненко, вызывает немало вопросов. «Налицо еще одно свидетельство того, что ЕСПЧ, позиционирующее себя в качестве международного судебного органа, стремится играть политическую роль и внести свою лепту в культивирование русофобии», — подчеркнула Захарова.

Также представитель МИД назвала «непонятной» позицию суда, который, по ее мнению, «проштамповал политизированные выводы национального судебного органа одного из государств-членов Совета Европы». Захарова назвала содержание документа рядом «ошибочных умозаключений Страсбургской Фемиды» и сказала, что правовая оценка будет дана Генпрокуратурой России.

Ранее ЕСПЧ возложил ответственность за смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко на российское государство. Судьи пришли к выводу, что российская сторона не предоставила необходимые следствию материалы и не провела достаточно тщательное самостоятельное расследование.

