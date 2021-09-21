Кремль ответил на заявление ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко

Заявление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об ответственности России за смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко является голословным. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, Кремль не готов прислушиваться к таким решениям. «Вряд ли ЕСПЧ обладает полномочиями или технологическими возможностями иметь информацию на этот счет. Вы знаете, что до сих пор нет никаких результатов расследования, поэтому делать подобные утверждения как минимум голословно», — заявил пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Ранее сообщалось, что ЕСПЧ возложил ответственность за смерть Литвиненко на российское государство. Судьи решили, что российская сторона не предоставила необходимые следствию материалы и не провела достаточно тщательное самостоятельное расследование. России постановили выплатить компенсацию вдове Литвиненко Марине в размере 100 тысяч евро, а также компенсировать, судебные расходы — 22,5 тысячи евро.

Александр Литвиненко покинул Россию в 2000 году после того, как в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел. За два года до отъезда он вместе с группой офицеров ФСБ заявил о якобы полученных указаниях ликвидировать олигарха Бориса Березовского. В ноябре 2006 года Литвиненко, находившийся в Великобритании, умер. Причиной смерти силовика стало отравление радиоактивным полонием-210. Британские следователи считают виновным в его убийстве бывшего сотрудника ФСО, ныне депутата Госдумы Андрея Лугового — он встречался с Литвиненко незадолго до его смерти. В России отрицают все обвинения.