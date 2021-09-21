ЕСПЧ возложил на Россию ответственность за смерть Литвиненко

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) возложил ответственность за смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко на российское государство. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте суда.

Судьи пришли к выводу, что российская сторона не предоставила необходимые следствию материалы и не провела достаточно тщательное самостоятельное расследование. Это считается нарушением международных конвенций, в связи с чем Москве предписано выплатить компенсацию в размере 100 тысяч евро, а также компенсировать вдове Литвиненко Марине, подавшей жалобу, судебные расходы — 22,5 тысячи евро.

В постановлении суда сказано, что следствие располагает вескими доказательствами убийства Литвиненко, к которому причастны двое россиян — Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Сообщается о «достаточно веских доказательствах» того, что они действовали по поручению российского государства.

Бывший сотрудник ФСБ России Александр Литвиненко умер в 2006 году в Лондоне, где получил политическое убежище. Причиной смерти силовика стало отравление радиоактивным полонием-210. Британские следователи пришли к выводу, что к преступлению были причастны российские власти, в Кремле эту версию отрицают.