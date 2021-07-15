В Великобритании покажут оперу об отравлении бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко

В театре Grange Park Opera в графстве Суррей Великобритании в четверг, 15 июля, пройдет премьера оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко» (The Life & Death of Alexander Litvinenko), посвященной отравлению бывшего сотрудника ФСБ. Об этом сообщается на сайте театра.

На премьеру постановки уже распроданы все билеты, как и на аналогичные показы, которые пройдут 16 и 17 июля.

Первый акт оперы расскажет о работе силовика в спецслужбе России, в том числе о периоде в Чечне и об отказе от убийства предпринимателя Бориса Березовского. Во втором акте зрителям покажут эмиграцию главного героя в Лондон, где тот встречается с бывшим коллегой Андреем Луговым, имя которого связывают с отравлением Литвиненко. Опера заканчивается смертью экс-сотрудника ФСБ.

Отмечается, что вдова покойного не препятствовала созданию данной постановки. Марина Литвиненко добавила, что была поражена, когда к ней обратились с идеей поставить оперу, однако согласилась. «Для меня это возможность бороться. Мое участие позволит сохранить документальность событий, но беллетризация позволит большему числу людей узнать об истории Саши», — приводит сайт «Афиша Daily» слова жены бывшего офицера ФСБ об опере.

Музыку для пьесы написал Энтони Болтон — британский инвестор, который также занимается созданием музыкальных произведений. Создать постановку он решил после прочтения книги Марины Литвиненко и Александра Гольдфарба «Смерть диссидента».

Бывший сотрудник ФСБ России Александр Литвиненко умер в 2006 году в Лондоне, где получил политическое убежище. Причиной смерти силовика стало отравление радиоактивным полонием-210. Британские следователи пришли к выводу, что к преступлению были причастны российские власти. В Кремле в свою очередь это отрицали.