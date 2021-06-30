Богомолов пригласил трансгендерную женщину сыграть в спектакле «Вишневый сад»

Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов провел пресс-конференцию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Он рассказал, что пригласил трансгендерную женщину Наталью Максимову сыграть в спектакле «Вишневый сад», который выйдет в следующем сезоне. Постановкой будет заниматься выпускник прошлого года режиссерского факультета ГИТИСа Микита Ильинчик.

«Мы продолжим поиск новых имен и создание своего режиссерского пула. Нехватка хороших режиссеров — большая проблема для всех театров», — отметил Богомолов. Он признался, что хочет сделать «продвинутый театр с TikTok», где среди актеров будет наблюдаться здоровая конкуренция и «творческое проветривание».

«Раньше труппа была на бессрочных контрактах. Это когда актера невозможно уволить, если за ним нет серьезных дисциплинарных нарушений. Я просил молодежь перейти на срочные контракты. Так будет честнее по отношению к театру. С теми, кто отдал театру десятки лет служения, сохранятся бессрочные контракты», — рассказал режиссер о реформах в театре.

Ранее стало известно о появлении Натальи Максимовой в шоу журналистки Ксении Собчак, жены Богомолова. Кроме того, она стала первой трансгендерной женщиной на обложке журнала Tatler.