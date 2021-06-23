Богомолов назвал дикой речь Бероева против дискриминации непривитых россиян

Российский режиссер Константин Богомолов назвал дикой речь актера Егора Бероева, выступившего во время вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы» против дискриминации непривитых россиян. Об этом сообщает НСН.

«Выступление Егора мне кажется дикостью и неадекватностью, помутнением. Я уже не говорю о том, что это нарушение всех пониманий не только хорошего вкуса, адекватности, это оскорбительно по отношению к трагедии Второй мировой войны и трагедии Холокоста», — высказался Богомолов.

Он добавил, что поступок артиста его не возмущает, но вызывает чувство «какой-то пошлости». Режиссер также осудил Бероева за то, что тот вышел на сцену с нашитой на одежду желтой шестиконечной звездой и сравнил коронавирусные ограничения с холокостом.

Ранее Бероев пожаловался, что проснулся в мире, где вакцина стала опознавательным знаком, который определяет, будет ли человек отделен от остальной части общества. Он подчеркнул, что человеческая честь и достоинство не должны приноситься в жертву общественному благу, а также призвал не допустить разделения людей на привитых и непривитых.