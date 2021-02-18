Богомолов объяснил свою позицию о России как о «стране вертухаев и рабов»

Режиссер Константин Богомолов объяснил свою позицию в опубликованном в «Новой газете» манифесте, где он назвал Россию «страной вертухаев и рабов» и порадовался этому. Интервью с театральным деятелем вышло в эфире RTVI.

«Я не считаю, что я перестал быть либералом. Я хочу подчеркнуть, что я считаю русских либералов не либералами, а на самом деле леваками», — заявил Богомолов.

10 февраля в «Новой газете» было опубликовано письмо режиссера, в котором он раскритиковал ценности «Нового этического рейха» на Западе, феминизм и ЛГБТ-активистов. Богомолов также предложил «ясно и внятно сформулировать новую правую идеологию», которая будет отстаивать «ценности сложного мира». В обратном случае, по его мнению, россияне попадут в «босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти».

Манифест вызвал обостренную дискуссию в сети. В частности, режиссера упрекали в смене позиции и «переобувании».