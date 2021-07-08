Театр ответил на критику из-за трансгендерной актрисы в спектакле «Вишневый сад»

В Театре на Малой Бронной прокомментировали скандал, разгоревшийся после сообщения об участии трансгендерной актрисы в спектакле «Вишневый сад». Директор заведения Елена Мироненко заявила в Facebook, что конфликт был «раздут из ничего».

Мироненко подчеркнула, что роль Раневской в постановке отдали актрисе Марине Орел. При этом молодой режиссер Микита Ильинчик, ставящий спектакль, заявил о желании попробовать на эту роль трансгендерную актрису Наталью Максимову, поскольку с ней «дружит и видит в ее эмоциональной и нервной природе возможность воплотить героиню пьесы».

«Наташа — непрофессиональная актриса, но одаренный режиссер хочет попробовать. Так как Микита руководствуется в этом замысле именно своим ощущением способностей Натальи, почему бы не дать ему это право попробовать?» — написала Мироненко.

Она допустила, что Максимову могут взять на роль Раневской во втором актерском составе спектакля. Директор театра добавила, что то, воплотится ли идея режиссера в жизнь, «будет зависеть и от его мастерства, и от способности исполнительницы быть убедительной, и от решения худрука по факту показа».

Мироненко призвала «ревнителей» не беспокоиться до премьеры.

В конце июня худрук театра Константин Богомолов объявил, что пригласил Максимову сыграть в спектакле «Вишневый сад», который выйдет в следующем сезоне. Решение режиссера было раскритиковано, в частности, актером и режиссером Юрием Соломиным, призвавшим положить Богомолова в больницу, и членом Совета Федерации Алексеем Пушковым, обвинившим театр в попытке привлечь внимание к себе скандалом.