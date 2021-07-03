Пушков назвал хайпом участие трансгендерной женщины в спектакле «Вишневый сад»

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал новость о том, что художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов пригласил трансгендерную женщину Наталью Максимову сыграть в спектакле «Вишневый сад».

«Куда же "театр" Богомолова без трансгендера. Никак нельзя. Это же тренд на Западе. Вот и наши вечно вторичные увлеченно копируют новые западные банальности», — написал сенатор.

Пушков отметил, что «искусство здесь не при чем». По его словам, это хайп.

30 июня Богомолов рассказал, что пригласил Максимову сыграть в спектакле «Вишневый сад», который выйдет в следующем сезоне. Постановкой будет заниматься выпускник прошлого года режиссерского факультета ГИТИСа Микита Ильинчик. Он признался, что хочет сделать «продвинутый театр с TikTok», где среди актеров будет наблюдаться здоровая конкуренция и «творческое проветривание».