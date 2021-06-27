Пушков напомнил об обреченности немецкой нации на самоликвидацию из-за ЛГБТ

Член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил о прогнозе бывшего члена правления бундесбанка Тило Саррацина, согласно которому немецкая нация обречена на самоликвидацию из-за падения рождаемости по ряду причин и миграции. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал реакцию на пост главы немецкого Минздрава Йенса Шпана в Twitter. В публикации министр сообщил, что гомосексуалисты, которые в течении четырех месяцев имели только безопасный секс, теперь могут стать донорами крови.

В обсуждении этого поста живущая в Германии русскоязычная женщина оставила комментарий. «Об этой новости в первый раз слышу. У мужа на работе около 30 процентов нетрадиционной ориентации. Рождаемости много среди мигрантов, так как за счет детских выплат многие семьи живут. Среди немцев много нетрадиционных отношений», — написала она.

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Пушков привел сообщение женщины, назвав его «свидетельством из Германии», а также упомянул прогноз Саррацина и ЛГБТ. «При 30 процентах граждан нетрадиционной ориентации среди немцев в ряде областей экономики и высокой рождаемости среди мигрантов, по известному прогнозу немецкого политика Тилло Сарацина, немецкая нация обречена на самоликвидацию. Сарацина за книгу под таким названием подвергли бойкоту, отовсюду выгнали и сделали изгоем, но все идет в направлении, которое он обозначил», — отметил он.

Он также привел в пример клип немецкой рок-группы Rammstein на песню Deutschland, в котором «символом Германии выступает черная женщина». «Так что о будущей "дегерманизации" Германии многие все же догадываются. Возможно, доктрина "либерального прогресса" полностью лишила германскую нацию стремления и способности к самосохранению, и она решила раствориться в возникающей глобальной полиэтнической общности, создав ей наилучшие условия существования на своей земле», — написал сенатор.

Пушков заключил, что либо в Германии не желают признавать будущие социальные последствия доктрины, либо «слепо и бездумно» идут за ее носителями.

Ранее Пушков прокомментировал реакцию Евросоюза на новый закон Венгрии, который запрещает пропаганду ЛГБТ. Он отметил, что закон запрещает «вовсе не выбор ориентации, а лишь пропаганду этой специфической "культуры" среди дошкольников и школьников».

В 2010 вышла книга депутата от партии СДПГ Тило Саррацина «Германия: самоликвидация» (Deutschland schafft sich ab). Автор, опираясь на статистику, описывает последствия, которые, по его мнению, ожидают ФРГ в результате падения рождаемости, миграции турок и других мусульман, формирования необеспеченного и малообразованного слоя граждан. По мнению Саррацина, через четыре поколения потомки малограмотных мигрантов-мусульман составят более 70 процентов населения. После этого разгорелся скандал, внимание к которому подогрели СМИ.