Давшего роль трансгендерной женщине Богомолова призвали «вылечить»

Российский актер и режиссер Юрий Соломин призвал «вылечить» художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова, который пригласил трансгендерную женщину Наталью Максимову сыграть в спектакле «Вишневый сад». Его слова приводит ФАН.

«В больницу надо срочно положить — может быть, можно как-то вылечить! Кого? Естественно, Богомолова. Или операцию сделать. А больше никак. И того, кто это разрешил, — тоже. Если [что-то] вырежут, то все будет нормально и можно дальше работать. А почему ж нет?» — сказал Соломин.

По мнению Соломина, подобные эксперименты не стоит освещать в СМИ. «Этим должны заниматься органы, которые за это отвечают, то бишь Министерство культуры», — заявил он.

30 июня Богомолов рассказал, что пригласил Максимову сыграть в спектакле «Вишневый сад», который выйдет в следующем сезоне. Постановкой будет заниматься выпускник прошлого года режиссерского факультета ГИТИСа Микита Ильинчик. Он признался, что хочет сделать «продвинутый театр с TikTok», где среди актеров будет наблюдаться здоровая конкуренция и «творческое проветривание».