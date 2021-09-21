Российский судья ЕСПЧ отверг вердикт о причастности Москвы к смерти Литвиненко

Российский судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрий Дедов отверг вердикт, допускающий причастность Москвы к смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Об этом сообщает ТАСС.

«Я обнаружил множество недостатков в анализе, проведенном британским следствием и судом, которые вызывают обоснованные сомнения в причастности подозреваемых к отравлению и в том, действовали ли они как агенты государства», —

подчеркнул Дедов.

Бывший сотрудник ФСБ России Литвиненко умер в 2006 году в Лондоне, где ему дали политическое убежище. Причиной смерти силовика стало отравление радиоактивным полонием-210. Британские следователи обвинили официальную Москву в причастности к его гибели. В Кремле эту версию отрицают.