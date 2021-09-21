Депутат Луговой отреагировал на обвинение России в смерти Литвиненко

Депутат Госдумы и экс-глава группы охранных предприятий «Девятый вал» Андрей Луговой отреагировал на вынесенное Страсбургским судом решение, согласно которому российское государство виновно в смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. По его мнению, решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) — идиотизм и глупость. В беседе с «Лентой.ру» он назвал вердикт политически ангажированным.

Ранее стало известно, что ЕСПЧ возложил ответственность за смерть Александра Литвиненко на российское государство. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте суда.

Судьи пришли к выводу, что российская сторона не предоставила необходимые следствию материалы и не провела тщательное самостоятельное расследование. Это считается нарушением международных конвенций, в связи с чем Москве предписано выплатить компенсацию в размере 100 тысяч евро, а также компенсировать вдове Литвиненко Марине, подавшей жалобу, судебные расходы — 22,5 тысячи евро.

В постановлении суда сказано, что следствие располагает вескими доказательствами убийства Литвиненко, к которому причастны двое россиян — Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Сообщается о «достаточно веских доказательствах» того, что они действовали по поручению российского государства.

«Считаю решение максимально идиотским»

Андрей Луговой заявил, что решение Страсбургского суда точно нельзя назвать правомерным. «Я бы назвал его [решение] весьма глупым. Не совсем понятно, на каком основании они принимали это решение. Если они принимали решение только на основании того, что им говорила вдова Литвиненко, то это просто подрывает авторитет и репутацию ЕСПЧ», — высказался политик.

Он назвал неимоверной ложью главный довод, на основе которого ЕСПЧ вынесло свой вердикт. Луговой подчеркнул, что российская правоохранительная система сделала все, чтобы провести качественное расследование в то время как британская всячески тормозила и мешала следствию.

«Российские прокуратура и следственный комитет сделали все, чтобы установить истину. Я обращаю внимание, что ни на один запрос российской генпрокуратуры правосудие Лондона так и не ответило, хотя на запросы британских коллег российская правоохранительная система отвечала. Более того, я напомню, что еще в ноябре в 2006 году группа британских специалистов прилетала в Москву и абсолютно спокойно со мной встречалась и брала все показания. При этом само британское правосудие всячески препятствовало объективному расследованию», — заявил он.

Политик отметил, что после вынесения подобного решение такого органа, как Европейский суд по правам человека, больше для него не существует. «Я считаю это решение политически ангажированным, абсолютно, не имеющим ничего общего с хоть какой-нибудь законностью, элементарно хотя бы с законностью расследования. Поэтому отношусь к этому решению очень скептически, считаю его максимально идиотским и подрывающим репутацию Европейского суда по правам человека», — высказался Луговой.

Бывший сотрудник ФСБ России Александр Литвиненко умер в 2006 году в Лондоне, где получил политическое убежище. Причиной смерти силовика стало отравление радиоактивным полонием-210. Британские следователи пришли к выводу, что к преступлению были причастны российские власти, в Кремле эту версию отрицают.