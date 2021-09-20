Захарова сравнила количество наблюдателей на выборах в России и Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что представители стран Европейского союза не могут оценивать выборы в Госдуму из-за предвзятости, которая скрывается за их заявлениями о нехватке наблюдателей. Об этом говорится в публикации в ее Telegram-канале.

По словам Захаровой, мониторинг выборов в бундестаг, которые должны пройти 26 сентября, будут осуществлять четверо европейских наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). При этом на выборы в России ОБСЕ собиралась отправить 245 наблюдателей, 10 международных организаций и 57 дипломатов.

«И это Евросоюз называет "недостаточным"! А если сравнить с четверкой международных наблюдателей на выборах в ФРГ? Так что там ЕС думает о своих членах? Смогут дать "четкую оценку" выборам в Германии? Или #ЭтоДругое?» — заключила Захарова.

На сайте All about Germany указано, что на выборах 2021 года в Германию отправят 5 наблюдателей ОБСЕ. Число представителей ОБСЕ для России — речь шла о 500 наблюдателях — объясняли следующими факторами: установленной методологией наблюдения, предыдущим опытом, размерами страны. Москва заявила, что не может принять столько наблюдателей, и объяснила такое решение эпидемиологическими мерами.