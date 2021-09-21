Захарова объяснила критику выборов в Госдуму «русофобским хором»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Государственного департамента США по итогам выборов в Госдуму РФ. По ее словам, критику американских чиновников можно объяснить «русофобским хором». Слова Захаровой прозвучали во время брифинга, трансляцию ведет RT.

«Стоит отметить, с какой поспешностью американские партнеры присоединились к русофобскому хору из Европарламента, или Европарламент встраивался в линию Соединенных Штатов Америки. Это пусть политологи разбираются», — заявила представитель МИД. Она напомнила, что критические замечания ЕС и Вашингтона звучали еще до объявления окончательных результатов голосования.

20 сентября США отказались признавать выборы в Государственную Думу России, проведенные в Крыму, поскольку «избирательные участки были размещены на суверенной территории Украины». В Госдепе посчитали, что выборы в Госдуму в России прошли «в условиях, не способствующих свободному и справедливому избирательному процессу».