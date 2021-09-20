Госдеп раскритиковал Россию за созданный в США закон

Госдепартамент США раскритиковал Россию за закон об иноагентах, изначально созданный в США

Госдепартамент США раскритиковал Россию по итогам прошедших выборов в Государственную Думу, а также за закон об иноагентах. С заявлением выступил официальный представитель ведомства Нед Прайс, оно опубликовано на сайте.

«Использование законов об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях" серьезно ограничило политический плюрализм и помешало российскому народу реализовать свои гражданские и политические права», — говорится в сообщении.

РИА Новости отмечает, что закон об «иностранных агентах», который в том числе критикует Прайс, действует в Соединенных Штатах с 1938 года (закон о регистрации иностранных агентов, FARA). Регистрация в качестве иноагента может осложнить работу организаций и повлечь разные риски при работе.

В конце августа представители крупных СМИ, в том числе изданий «Новая газета», «Медуза», «Дождь» (два последних включены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), написали открытое обращение Кремлю. Журналисты потребовали отменить закон о СМИ-иноагентах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что в Кремле видели обращение представителей СМИ, однако не согласились с риторикой авторов послания.