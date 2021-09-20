Ведущий Первого канала Владимир Познер раскрыл свое отношение к российскому закону об иностранных агентах. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что выступает против него.

Познер назвал закон об иноагентах репрессивным, так как, по словам журналиста, он «используется в основном для борьбы с противниками или оппозиционными силами». «Поэтому я против него», — подчеркнул он.

Телеведущий отметил, что этот закон существует и в других странах, но «это не является оправданием». «У некоторых наших деятелей есть такая странная привычка, когда надо оправдать какой-то у нас закон, то говорят: "А вот в Америке это есть или во Франции есть". А когда у нас нет какого-то закона и мы говорим, что у них есть, то они говорят: "А они нам не указ". Это очень такое своеобразное суждение», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на обращение к руководству страны ряда СМИ, которые попросили пересмотреть закон об иноагентах. Она обратила внимание, что названия изданий, которые поставили подписи под обращением, «то и дело мелькают на страницах совсем других документов». В частности, дипломат вспомнила о «британских файлах», где, как она уточнила, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона с некоторыми изданиями, в том числе с «Медузой» и «Дождем» (включены Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

27 августа представители ряда СМИ, включая вышеуказанные, написали открытое обращение к российским властям. В нем журналисты потребовали отменить закон об иноагентах и пересмотреть решения о закрытии изданий их коллег.