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Познер ответил на вопрос о собственной успешности

Телеведущий Владимир Познер заявил, что считает себя успешным человеком
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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Ведущий Первого канала Владимир Познер ответил на вопрос поклонника о том, считает ли он себя успешным человеком. Рассуждения журналиста о признаках успеха в современном обществе опубликованы на его официальном сайте «Познер Онлайн».

Телеведущий отметил, что за последние десятилетия понятие успешного человека изменилось. По его словам, сегодня успех в основном измеряется деньгами. «Очень богатый — значит успешный. Так было не всегда и это относительно новое явление, причем не только у нас, а в мире в целом», — подчеркнул Познер.

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По мнению журналиста, успешным можно назвать такого человека, которому приятно «жить в собственной шкуре», и которому не хочется плюнуть в зеркало, когда он в него смотрит. «Себя я считаю успешным человеком. Успешным в самом главном: в работе, в партнере и в детях. Я думаю, что все эти вещи равнозначны для того, чтобы считать себя успешным», — заявил он.

Познер добавил, что каждый человек сам для себя определяет, что для него значит быть успешным.

Ранее ведущий Первого канала ответил на вопросы о том, может ли в современном мире сохраниться семья и какую ценность она несет для личности.

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