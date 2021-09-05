Познер назвал определивший ход истории России момент

Журналист и ведущий Первого канала Владимир Познер ответил на вопрос поклонника о том, существует ли в истории России «судьбоносный перекресток», после которого страна могла бы развиваться иначе. Рассуждения телеведущего опубликованы на его официальном сайте «Познер Online».

Телеведущий сказал, что подобный момент в истории страны действительно имел место. По его словам, принятие князем Владимиром православия определил ход истории России вплоть до сегодняшнего дня. Кроме того, Познер назвал решение князя определяющим для развития национального характера.

«Выбор религии, которая стала государственной и которая сыграла в развитии России, может быть, самую главную роль — это и есть тот перекресток, который в русской истории, с моей точки зрения, разумеется, является главным», — заявил журналист.

Ранее Познер ответил на вопрос о самой близкой ему национальности. Он признался, что чувствует себя французом, когда находится во Франции.