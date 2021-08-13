Познер предрек появление женщины-президента в России

Журналист и ведущий Первого канала Владимир Познер ответил на вопрос поклонника и порассуждал о том, может ли женщина стать президентом России. Его мысли опубликованы на официальном сайте «Познер Online».

Телеведущий заявил, что верит в возможность появления женщины-президента в стране. «Пока что, конечно, женщина в России находится не в равном положении с мужчинами, я имею в виду политически, социально, но тем не менее все более и более женщины занимают высокие посты, особенно в бизнесе, но и не только. И я думаю, что это вполне возможно», — высказался журналист. Он предрек, что нынешнее поколение, скорее всего, станет свидетелем того, что женщина окажется лидером России.

Познер добавил, что лично бы поддержал идею женщины-президента, потому что женщины «менее агрессивные и более договорные», чем мужчины. К тому же они «менее склонны решать вопросы силовым путем», добавил телеведущий.

Ранее Познер ответил на вопрос поклонника о главных достижениях президента России Владимира Путина.