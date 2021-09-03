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Познер ответил на вопрос о самой близкой ему национальности

Владимир Познер рассказал, что чувствует себя французом, находясь во Франции
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ведущий Первого канала Владимир Познер признался, что чувствует себя французом, когда находится во Франции. Так журналист ответил на вопрос своей поклонницы в Instagram о самой близкой ему национальности.

«Знаете, вот я сейчас нахожусь во Франции, отвечая вам. И чувствую себя абсолютно полностью, что я, скажем так, у себя», — сказал он. При этом телеведущий отметил, что встречается в Париже с русскоговорящими друзьями, и во время разговоров с ними он «отчасти чувствует себя русским».

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По мнению Познера, ощущение близости к той или иной национальности в значительной степени определяется тем, на каком языке в данный момент говорит человек. «Язык — это, может быть, наиболее важный показатель принадлежности к той или иной национальности, к той или иной стране», — объяснил он.

Журналист добавил, что не может четко сказать, в каких именно ситуациях он ощущает себя французом, а в каких — русским или американцем (у Познера есть гражданство Франции, России и США — прим. «Ленты.ру»). «Это не математика. <...> Описать это очень четко на самом деле невозможно. По крайней мере, я этого сделать не могу», — заключил он.

Ранее ведущий Первого канала рассказал, почему живет в России. Познер отметил, что остается в Москве по целому ряду причин.

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