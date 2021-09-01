Познер увидел минус в возможной победе сборной России над Хорватией

Владимир Познер: если сборная выиграет, все сразу станут героями — это тоже неправильно

Журналист и телеведущий Владимир Познер поделился ожиданиями от противостояния сборных России и Хорватии в отборе к чемпионату мира-2022. Его слова приводит «Матч ТВ».

Познер отметил, что у сборной Хорватии очень сильная команда. 87-летний журналист выделил в составе хорватов Луку Модрича, назвав его «выдающимся игроком». Он подчеркнул, что подопечные Валерия Карпина будут выступать под колоссальным давлением на фоне неудачи на Евро-2020.

Также Познер увидел минус в возможном успехе россиян в матче с Хорватами. «Если команда выиграет, то все сразу станут героями — это тоже неправильно», — считает журналист. При этом он отказался давать прогноз на матч.

Матч России и Хорватии пройдет 1 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени. Эта встреча станет первой для нового главного тренера команды Валерия Карпина. Он возглавил сборную после ухода Станислава Черчесова.

После четырех матчей отборочного турнира Россия занимает второе место в группе. Хорватия лидирует. У обеих команд в активе по шесть очков.