Футболист сборной России отреагировал на запрет Карпина употреблять сахар

Георгий Джикия о запрете сахара в сборной: это положительно отразится на моем здоровье

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о том, как отреагировал на запрет главного тренера национальной команды Валерия Карпина на употребление сахара игроками. Об этом сообщает Sportbox.

По словам 27-летнего футболиста, отказ от сахара положительно отразится на его здоровье и будущем. Он также добавил, что обязан выполнять требования наставника национальной команды. «Будем только смотреть на колу, а пить воду», — отметил Джикия.

О запрете на употребление сахара в сборной России стало известно 29 августа. Карпин заявил, что продукт не дает ничего полезного футболистам. Он также предположил, что до его прихода в команду игроки теоретически могли употреблять водку.

Карпин возглавил сборную России 23 июля. В сентябре специалисту предстоит провести дебютные матчи во главе команды: с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).