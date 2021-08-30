Футболист Тарасов посвятил гол «будущему беременному малышу»

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов высказался после дебютного гола в составе команды. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Хавбек заявил, что после взятия ворот хотел побыстрее найти мяч, чтобы посвятить гол жене и «будущему беременному малышу». В итоге футболист положил мяч под футболку, имитируя живот ожидающей ребенка супруги.

Тарасов отличился в домашнем матче восьмого тура Футбольной национальной лиги против «Акрона». Игра прошла в воскресенье, 29 августа, и завершилась со счетом 1:1. Полузащитник, перешедший в московскую команду 29 июля, забил первый мяч в ее составе.

Тарасов известен по выступлениям за столичные «Локомотив» и «Москву», а также казанский «Рубин». На счету 34-летнего игрока восемь матчей в составе сборной России, в которых он забил один мяч.