Бывший футболист сборной России вступился за убийцу подозреваемого в педофилии

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов поддержал Владимира Санкина, которого признали в убийстве мужчины, подозреваемого в педофилии. Спортсмен выразил свою позицию в Instagram.

Тарасов вступился за мужчину и назвал Санкина героем. Он подчеркнул, что сам является отцом трех девочек и возмущен приговором уфимского суда.

Суд Уфы Санкина виновным в убийстве и разбое (часть 1 статьи 105 УК, часть 4 статьи 162 УК). Мужчина получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В январе 2020-го Санкину пожаловались знакомые подростки: школьники рассказали ему о развратных действиях со стороны 54-летнего Владимира Зайцева. Санкин избил мужчину, подозреваемого в педофилии, до смерти.

Тарасов известен по выступлениям за «Локомотив». Последним клубом в карьере хавбека был казанский «Рубин». В декабре 2020-го стало известно, что руководство казанцев не заинтересовано в продолжении сотрудничества с Тарасовым. На счету полузащитника восемь матчей в составе сборной России.

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