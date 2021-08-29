Карпин рассказал об употреблении футболистами водки и сахара до его прихода

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал об употреблении футболистами сахара, на который теперь наложен запрет, и предположил, что до его прихода они могли пить водку. Он рассказал об этом в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Он объяснил, почему решил запретить игрокам национальной команды употреблять сахар.

«Потому что они профессиональные футболисты», — сказал Карпин. На последующее уточнение журналиста о том, что раньше спортсмены ели сахар, тренер ответил: «До этого они, может, и водку пили. Я здесь при чем? Это значит — хорошо? Сахар ничего хорошего футболистам не дает».

Однако сам тренер заявил, что ест сахар, так как он — не футболист. На вопрос о том, запретили ли в сборной и борщ, Карпин ответил, что это блюдо спортсмены ели вчера.

Ранее Карпин прокомментировал отсутствие нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в составе команды. По словам тренера, отсутствие Дзюбы в составе российской сборной может как помочь раскрыться остальным игрокам, так и наоборот.