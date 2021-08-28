Карпин пообещал стать «клоуном» в сборной России вместо Дзюбы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в составе команды. Об этом сообщает Чемпионат.com.

По словам тренера, отсутствие Дзюбы в составе российской сборной может как помочь раскрыться остальным игрокам, так и наоборот. «Игроки говорят, что им не хватает шуток Артема, но теперь я буду шутить. Буду клоуном», — пообещал Карпин.

16 августа стало известно, что Дзюба не был вызван в сборную на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Карпин объяснил решение тем, что форвард находится не в лучшей форме. Россиянам предстоят встречи против Хорватии (1 сентября) и Кипра (4 сентября).

10 августа Дзюба и Карпин провели двухчасовую беседу. До этого наставник сборной России отмечал, что его личные отношения с футболистами не будут влиять на рабочие.

