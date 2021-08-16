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Назван расширенный состав сборной России по футболу

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин определился со списком игроков на сбор
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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился относительно расширенного списка футболистов. Об этом сообщается на сайте «Матч ТВ».

Вне заявки оказался нападающий «Зенита» Артем Дзюба. В нападение вместо него вызван форвард молодежной сборной и столичного «Динамо» Константин Тюкавин. Полный список представлен на сайте телеканала «Матч ТВ».

Вызванный в сборную России Арсен Захарян — лучший молодой игрок страны по итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). По информации РБК, атакующий хавбек «Динамо» отказался представлять на международном уровне сборную Армении ради выступлений за национальную команду России.

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Ранее 16 августа стало известно, что в сборной не планируют приглашать Дзюбу на ближайшие сборы. Таким образом, он пропустит сентябрьские матчи национальной команды.

В сентябре команде Карпина предстоят матчи в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. 1 сентября россияне примут дома команду Хорватии, а 4 сентября состоится выездная встреча с Кипром. 7 сентября на стадионе «Открытие-Арена» сборная России сыграет с Мальтой.

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