Карпин и Дзюба провели двухчасовую встречу в отеле Петербурга

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба провели двухчасовую встречу в отеле Петербурга. Об этом сообщает Eurostavka.

По информации источника, наставник российской команды отправился в бар отеля, в котором остановился, и провел там встречи с футболистами сине-бело-голубых. Отмечается, что дольше всех Карпин общался с Дзюбой.

26 июля Карпин высказался о судьбе нападающего в команде. Он заявил, что Дзюба — важный игрок в российском футболе, и их личные отношения не могут влиять на сборную. По мнению тренера, если игрок может принести пользу, он будет в команде.

Карпин был назначен главным тренером сборной России 23 июля. Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения.

О конфликте Карпина и Дзюбы впервые стало известно в 2009 году, когда специалист возглавлял московский «Спартак», за который выступал нападающий. Сообщалось о неоднократных стычках Карпина и Дзюбы в дальнейшем. По информации СМИ, сейчас футболист и тренер не общаются.