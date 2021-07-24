Тренер-мем спрогнозировал судьбу Дзюбы после назначения Карпина в сборную России

Российский футбольный тренер Александр Григорян спрогнозировал судьбу нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артема Дзюбы после назначения Валерия Карпина главным тренером национальной команды. Он прокомментировал назначение Карпина в беседе с корреспондентом издания «ВсеПроСпорт».

Тренер назвал Карпина устремленным и квалифицированным специалистом, а также самой приемлемой кандидатурой. Григорян добавил, что знает его не близко, но «достаточно, чтобы делать какие-то выводы».

«Мне кажется, что он не будет в вопросе с Дзюбой исходить из эмоций. Карпин понимает футбол. Он будет исходить только из того, нужен ли Дзюба ему в сборной как футболист. Это не тот тренер, который будет лидера российского чемпионата убирать. Он будет использовать футболиста, который ему нужен тактически. Что-то мне подсказывает, Валерий Георгиевич одной из ключевых схем выберет 4-3-3. Он больше верит в эту схему, в такой футбол. Если будет так, трудно сказать, есть ли место Дзюбе», — сказал Григорян.

О назначении Карпина стало известно 23 июля. Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и в «Ростове».

Высказывания Григоряна нередко становились популярными в социальных сетях, придав самому специалисту своеобразную репутацию тренера-мема. В мае 2017-го, будучи наставником «Анжи», 52-летний тренер дал странное интервью перед матчем 26-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром», произнеся слово «вандефульно», а после череды поражений махачкалинцев подал в отставку в прямом эфире.