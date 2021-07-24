Валерия Карпина назначили главным тренером сборной России по футболу

Наставник «Ростова» Валерий Карпин стал главным тренером сборной России, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.

Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять президент РФС Александр Дюков о назначении Карпина

Карпин заявил, что для него приглашение в национальную команду — большая честь. Он назвал работу новым ответственным этапом в его тренерской карьере и добавил, что постарается сделать все, чтобы команда вышла на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Реакция на назначение

Спортивный журналист Василий Уткин назвал главную ошибку назначения Карпина в сборную России. Он считает, что совмещение работы в сборной и «Ростове» повредит тренеру.

Карпин очень смелый парень. И работа ему по плечу. Мало того — я бы сказал, эта работа ему органична. Но это сильно не ко времени Василий Уткин о совмещении Карпиным работы в сборной и «Ростове»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в свою очередь дал совет Карпину. Он призвал его уйти из «Ростова».

Карпин — тренер футбольной сборной!! Здорово!!! Но, совмещая с «Ростовом», история странная!!! На короткой дистанции — может, и сойдет, но после Нового года Валерию Георгиевичу точно надо выбирать!!! Очевидно, РФС угодил в цейтнот!!! Карпину удачи и лучи поддержки, но из «Ростова» надо уходить!!! Дмитрий Губерниев о совмещении Карпиным работы в сборной и «Ростове»

Деятельность до назначения

С 2017 года Карпин возглавляет футбольный клуб «Ростов». Наивысшим достижением ростовчан под его руководством стало пятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/2020. Тогда команда вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы, однако не смогла пройти израильский «Маккаби».

Также он успел поработать с испанской «Мальоркой» и «Торпедо» из Армавира. Еще одним крупным клубом в тренерской карьере Карпина стал московский «Спартак»: тренер дважды возглавлял красно-белых, оставаясь в системе клуба в период с 2009 по 2014 год. Он дважды приводил клуб к серебряным медалям чемпионата России. В 2010 году он вывел команду на третье место группового этапа Лиги чемпионов, дающее право выступать в дальнейшем розыгрыше Лиги Европы.

Почему ушел Черчесов

На фоне неудачи на чемпионате Европы-2020 Станислав Черчесов покинул пост главного тренера национальной команды. Российская сборная не сумела преодолеть групповой этап турнира. В РФС заявили, что приняли совместное решение о расторжении контракта с 57-летним специалистом. Сообщалось, что бывший тренер национальной команды отказался от неустойки и поблагодарил всех за поддержку.

Черчесов возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года. На чемпионате Европы этого года россияне не сумели преодолеть групповой этап, заняв последнее место в квартете B.