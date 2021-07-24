Червиченко прокомментировал назначение Карпина главным тренером сборной России

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение наставника клуба «Ростов» Валерия Карпина главным тренером национальной сборной России по футболу. Его слова приводит RT.

«Я идеально отношусь к этой ситуации. РФС, ростовские руководители и Карпин проявили гибкость. Человек досконально знает наш футбол, всех игроков, знает их цену, понимает их сильные и слабые стороны», — заявил он.

По словам Червиченко, под руководством Карпина в «Ростове» появляются хорошие игроки, которые приходят в клуб «середняками». «Карпин доводит их до топового состояния. Очень грамотное и отличное решение», — пояснил экс-президент «Спартака».

О назначении Карпина стало известно 23 июля. Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и в «Ростове».

Ранее на фоне неудачи на чемпионате Европы-2020 пост главного тренера национальной команды покинул Станислав Черчесов. Сборная не сумела преодолеть групповой этап турнира. Черчесов возглавлял команду с 2016 года.