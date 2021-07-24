Названа зарплата тренерского штаба Карпина в сборной России

Названа зарплата тренерского штаба Валерия Карпина в сборной России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Российском футбольном союзе (РФС).

По информации издания, Карпин и его штаб заработают в сумме менее 700 тысяч евро. Отмечается, что эти условия были предложены РФС, и торгов со специалистами не было. При этом предусмотрены бонусы за достижение турнирных целей.

О назначении Карпина стало известно ранее 23 июля. Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», где он является наставником.

Сразу после назначения Карпина в национальную команду «Ростов» проиграл первый матч в чемпионате России. Команда уступила московскому «Динамо» со счетом 0:2.