Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба обратился к болельщикам. Игрок выложил видеообращение в своем Instagram.

Спортсмен пожелал всем хорошего дня и солнечного настроения, а также заявил, что уходит из мира негатива в мир позитива. Он призвал поклонников футбола перестать переживать из-за неудачного результата российской сборной на чемпионате Европы. «Я снова все тот же. Новый сезон уже стартовал, будем стараться — никаких для нас границ», — добавил Дзюба.

26 июля новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о судьбе Дзюбы в команде. Он отметил, что вызовет футболиста, если поймет, что тот может принести пользу.

Дзюба на чемпионате Европы провел три матча в составе сборной России, в которых отметился одним голом с пенальти и одной результативной передачей. Команда набрала три очка на групповом этапе и не смогла выйти в плей-офф.