Губерниев поделился эмоциями после прямого эфира с Карпиным

Интервью с Карпиным вышло «блестящим», а эфир разобрали на цитаты, заявил Губерниев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после интервью с главным тренером сборной России Валерием Карпиным в эфире телеканала «Матч ТВ». Об этом он написал на странице в в своем Instagram.

По словам Губерниева, интервью с Карпиным вышло «блестящим», а эфир уже успели разобрать на цитаты. «За такого тренера и за его команду хочется болеть! И поддерживать! Вперед, футбольная сборная России! Вперед, наставник!» — подытожил комментатор.

Ранее стало известно, что тренерский штаб сборной России во главе с Карпиным определился относительно расширенного списка футболистов. Вне заявки оказался нападающий «Зенита» Артем Дзюба. В нападение вместо него вызван форвард молодежной сборной и столичного «Динамо» Константин Тюкавин.

В сентябре команде Карпина предстоят матчи в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. 1 сентября россияне примут дома команду Хорватии, а 4 сентября состоится выездная встреча с Кипром.